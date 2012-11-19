В Одессе горел театр музкомедии

В Одесском театре музыкальной комедии им. Водяного произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, очаг пожара возник сегодня, 19 ноября, около 14.00 в одном из технических помещений театра, что привело к задымлению верхних этажей здания.

Из-за пожара в помещениях верхних этажей оказались заблокированы около 30 человек, которых через оконные проемы оперативно эвакуировали прибывшие расчеты МЧС – всего на место прибыло 10 пожарных машин. Одной из сотрудниц театра, которая надышалась дымом, была оказана помощь врачами «скорой помощи».

Как сообщил журналистам один из сотрудников театра, возгорание произошло в одной из гримерок, огонь быстро потушили.

В настоящее время специалисты облМЧС устанавливают причины возникновения очага пожара в театре.