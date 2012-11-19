В Луганской области в ДТП погибли три человека

В Луганской области в результате ДТП погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 17 ноября в 5.50 на автодороге Камышеваха – Попасная – Миронгрес недалеко от пгт. Врубовка водитель автомобиля ВАЗ-2121 (1990 г. р.) не справился с управлением и врезался в дерево.

На месте происшествия погибли двое пассажиров (1992 и 1991 г. р.), водитель и пассажирка 1989 г. р. были доставлены в больницу с множественными травмами. В 10 утра того же дня женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).