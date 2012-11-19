Машина скорой помощи врезалась в маршрутный автобус

В Черкасской области в городе Смела 17 ноября в 11.30 машина скорой помощи «УАЗ» на перекрестке улиц Ленина и Свердлова врезалась в маршрутный автобус «ПАЗ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, в результате ДТП трое пассажиров «скорой» получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Смелянскую городскую больницу. Пассажиры маршрутки в ДТП не пострадали.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Черкассах пожарный автомобиль, который ехал по вызову к месту пожара с включенной сиреной и проблесковым маячком, врезался в маршрутный автобус "ПАЗ". В результате ДТП водитель маршрутки получил открытый переломом ключицы, пассажир маршрутки - переломом ноги, а офицер МЧС, командир отделения - рваную рану бедра.