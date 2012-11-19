В Донецке эвакуировали работников и персонал бизнес-центра

В Донецке из-за сообщения о минировании проходит проверка здания бизнес-центра «Центавр-Плаза».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горотдела милиции, сегодня администратору бизнес-центра по телефону анонимно сообщили о минировании здания, и в 10.00 с помощью «тревожной кнопки» это сообщение было передано отделу государственной службы охраны. На место прибыли все необходимые специалисты силовых ведомств города, посетители и работники бизнес-центра были эвакуированы.

По состоянию на данный момент проверка здания на наличие взрывчатых веществ продолжается.

