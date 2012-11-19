Фонд Ахметова откроет в Ужгороде фотовыставку «Туберкулез как он есть»

22 ноября в холле Закарпатской областной государственной администрации состоится торжественное открытие выставки фотографа-документалиста Максима Дондюка «Туберкулёз как он есть» при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда в экспозиции представлены фотографии людей, которые излечились от туберкулёза, а также жертв заболевания.

Все фотографии были сделаны в тубдиспансерах и исправительных колониях Херсона и Донецка.

«Этой фотовыставкой мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме туберкулёза и объяснить людям, что заболеть туберкулёзом может каждый, независимо от социального статуса. Это тяжелое заболевание, но важно знать, что туберкулёз – излечим. При вовремя назначенном, последовательном и беспрерывном лечении его можно преодолеть», – отметил Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулёз в Украине» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

В Украине фотовыставки Максима Дондюка уже состоялись в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Кировограде, Виннице. Теперь её смогут увидеть жители и гости Ужгорода.

Открытие выставки «Туберкулёз как он есть» состоится 22 ноября в 11:00 в холле Закарпатской областной государственной администрации по адресу: г. Ужгород, пл. Народная, 4. На открытии будет присутствовать автор – Максим Дондюк, который больше трех месяцев находился вместе с героями выставки.

Расписание работы фотовыставки с 22 ноября по 6 декабря: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные. Вход свободный.