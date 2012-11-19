В Черниговской области уничтожили 12 тонн опасного мяса, сообщает пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

В канун рождественских и новогодних праздников принимаются меры, цель - которых не допустить поступление на потребительский рынок некачественной продукции животного происхождения.

Инспектора ветеринарной медицины совместно с сотрудниками ветеринарной милиции осуществили свыше 400 проверок подконтрольных объектов в Черниговской области. В результате чего обращение почти 20 тонн сырья и продукции животного происхождения было ограничено, а 12 тонн мяса утилизировано.

Для обеспечения стабильной эпизоотической ситуации на территории области, специалисты ветеринарной медицины и сотрудники ветеринарной милиции проверили субъекты хозяйствования на рынках и в точках розничной торговли, склады и базы, мясоперерабатывающие предприятия, места торговли ветеринарных препаратов и медикаментов и т. п. В результате, на нарушителей были наложены админштрафы на сумму 34 тысячи гривень.