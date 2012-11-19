Запорожье: парень проглотил жвачку и впал в кому
12:24, 19 ноября 2012Новости регионов
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Врачи борются за его жизнь
Молодой человек лег спать, не выплюнув жвачку. Ночью та попала в дыхательные пути.
В Мелитополе Запорожской области 28-летний парень госпитализирован с диагнозом "кома неизвестной этиологии". Об этом пишут "Комментарии".
Как сообщается, молодой человек лег спать, не выплюнув жвачку. Ночью та попала в дыхательные пути и перекрыла кислород, что вызвало кому. По информации "Комсомольской Правды в Украине", парень находится в реанимации, медики борются за его жизнь.
Напомним, недавно в Одессе у восьмиклассника произошел инсульт, после которого ребенок впал в кому.
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