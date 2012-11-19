Запорожье: парень проглотил жвачку и впал в кому

Молодой человек лег спать, не выплюнув жвачку. Ночью та попала в дыхательные пути.

В Мелитополе Запорожской области 28-летний парень госпитализирован с диагнозом "кома неизвестной этиологии". Об этом пишут "Комментарии".

Как сообщается, молодой человек лег спать, не выплюнув жвачку. Ночью та попала в дыхательные пути и перекрыла кислород, что вызвало кому. По информации "Комсомольской Правды в Украине", парень находится в реанимации, медики борются за его жизнь.

Напомним, недавно в Одессе у восьмиклассника произошел инсульт, после которого ребенок впал в кому.

ТСН