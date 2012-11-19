Сумщина получила 17 млн на строительство перинатального центра

В Сумскую область для строительства областного перинатального центра из государственного бюджета поступило 17 млн. грн, еще 3,5 млн. грн выделено из областного бюджета.

Об этом УНИАН сообщил начальник Сумского областного управления здравоохранения Петр Павлюк.

«Мы уже имеем средства на приобретение медицинского оборудования. Сейчас проектанты решают последние организационные вопросы. Строительство начнется в ближайшее время», - сказал он.

По словам П.Павлюка, перинатальный центр, который будет создан на базе регионального центра акушерства и гинекологии, введут в эксплуатацию в полном объеме в 2014 году, а уже к концу нынешнего года там планируется сдать один из корпусов, в котором расположится родильное отделение и 10 родовых залов.