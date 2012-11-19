Харьковщина: СЭС выявила свыше 9 тонн опасных продуктов питания

На Харьковщине областная санитарно-эпидемиологическая станция в октябре сняла с реализации свыше 9,5 тонн некачественных и опасных в эпидемическом отношении продуктов питания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

Специалисты СЭС за прошлый месяц осуществили 1,3 тысяч проверок. Из 350 обследованных объектов пищевой промышленности, общественного питания, торговли, нарушения санитарных норм обнаружено на 122 (35,4%) объектах, из 27 обследования водопроводных сооружений во время 11 (40,7%) обнаружены нарушения, с 931 обследованных учебных и оздоровительных заведений для детей на 330 объектах зафиксированы нарушения санитарных норм (35,5%).

За месяц на нарушителей санитарного законодательства СЭС наложила свыше 505 штрафов на сумму почти 72,6 тыс грн. За реализацию недоброкачественной продукции применено штрафных санкций на сумму свыше 9 тыс грн, прекращено эксплуатацию 21 объекта повышенного эпидемического риска.