Одещина: во время пожара погиб ребенок, второй в больнице
10:39, 19 ноября 2012Новости регионов
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Были одни закрыты дома
В с. Лесничевка Балтского района Одесской области в результате пожара один ребенок погиб, еще один доставлен в больницу с ожогами обеих кистей рук и отравлением продуктами горения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья пострадавшего ребенка средней тяжести.
На момент пожара матери дома не было, дети были закрыты одни, говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
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