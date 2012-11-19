Одещина: во время пожара погиб ребенок, второй в больнице

В с. Лесничевка Балтского района Одесской области в результате пожара один ребенок погиб, еще один доставлен в больницу с ожогами обеих кистей рук и отравлением продуктами горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, состояние здоровья пострадавшего ребенка средней тяжести.

На момент пожара матери дома не было, дети были закрыты одни, говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.