Тернопольщина: без электроснабжения - 25 городков

В Тернопольской области в ночь с 18 на 19 ноября в результате сложных погодных условий (сильный порывистый ветер), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 25 населенных пунктов в 7 районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, без электроснабжения остались 6 н.п. в Бучачском районе, 6 - в Подгаецком, 5 – в Збаражском, 5 - в Созевском, а также по 1 населенному пункту в Зборовском, Теребовлянском и Чертковском районах.