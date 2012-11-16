На Львовщине выявили партию фальсифицированных лекарств

Правоохранительные органы Украины совместно с Государственной службой лекарственных средств выявили во Львовской области почти 600 наименований фальсифицированных медицинских препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Генеральной прокуратуры Украины Роман Андреев.

«По результатам проведения 31 обыска на территории Львовской области в аптечных заведениях и в местах хранения было выявлено 596 наименований разных медицинских препаратов, которые были фальсифицированы и находились в незаконном обороте», - сообщил он.

По словам Р.Андреева, всего было изъято 200 тысяч единиц упаковок на сумму свыше 2 млн. грн.

Р.Андреев сообщил, что была установлена причастность к этому преступлению трех лиц, которые в течение 2012 года изготовляли, хранили и сбывали на территории западных областей Украины фальсифицированные лекарства.

В частности, группа лиц из частного предприятия имела разветвленную сеть реализации фальсификата через аптеки, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Р.Андреев сообщил, что руководитель этого предприятия и его сообщники находятся под стражей. Кроме того, сказал Р.Андреев, на имущество этих лиц наложен арест и проверяется их причастность к другим преступлениям.

В свою очередь, начальник Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Сергей Мищенко сообщил, что было возбуждено уголовное дело по статье 321-2 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

По его словам, частное предприятие сбывало фальсифицированные лекарства во Львовской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях.

Среди фальсифицированных лекарств – лекарства от простуды, кишечных расстройств и детские лекарства, очень популярные среди граждан.

Как сказала первый заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Инна Демченко, среди фальсифицированных препаратов – таблетированные и инъекционные формы лекарственных средств, в том числе анаферон детский, импаза, уролесан, кетанов, темпалгин, ротокан, доларен и др.

Кроме того, она сообщила, что для 47 наименований лабораториями по контролю качества лекарственных средств Гослекслужбы были подтверждены признаки фальсификации.

«С воскресенья начались внеплановые проверки в аптеках для изъятия таких средств», - сказала И.Демченко, отметив, что с сегодняшнего дня проверки проходят вообще по всей Украине.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестора Шуфрича, действующим законодательством предусмотрена ответственность за подобные преступления в виде лишения свободы от 5 до 8 лет, а в случае, если это имело тяжелые последствия - пожизненное заключение.

«С другой стороны, законодательство предусматривает возможность избежать ответственности в случае, если будет добровольное сообщение о нахождении соответствующих фальсифицированных медицинских препаратов у распространителей», - сказал Н.Шуфрич.

Он сообщил, что дело находится на личном контроле министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и секретаря СНБО Андрея Клюева.