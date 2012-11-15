В Азовском море продолжается поиск двух рыбаков

В Донецкой области продолжаются поиски двух рыбаков, которые 12 ноября без соответствующего разрешения вышли из пункта базирования маломерных плавсредств поселка Ялта Первомайского района в акваторию Таганрогского залива Азовского моря, с целью вылова рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области. Согласно сообщению, в море лодка вышла с четырьмя рыбаками на борту, но 12 ноября в 22.00, в результате сильного ветра и волнения моря, лодка перевернулась и люди оказались в воде. Течением и порывами ветра перевернутую лодку и двух рыбаков в 4.00 13 ноября прибило к берегу вблизи пансионата «Агарский мыс» на Бердянской косе. Спасенные были доставлены в больницу поселка Ялта, состояние их здоровья врачи оценили, как стабильно тяжелое.

Судьба двух рыбаков остается неизвестной.

К поисковым работам были привлечены работники территориального управления МЧС и ГУ МВД в Херсонской области.