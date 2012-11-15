Черкасчина: в лесу нашли боеприпасы времен войны

В Черкасской области в лесу вблизи села Поташ в Маньковском районе 14 ноября нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, о находке работникам УМЧС сообщили вчера утром искатели предметов старины.

По предварительным данным, найдено 25 артиллерийских снарядов калибром 45 мм времен Второй мировой войны. Изъятием снарядов и дополнительным обследованием прилегающей территории на содержание скрытых взрывоопасных предметов занимается группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения УМЧС в Черкасской области.