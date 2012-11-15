Во Львовской области под поездом погиб 9-летний мальчик

Во Львовской области на железнодорожном переезде 9-летний мальчик был смертельно травмирован поездом.

Как сообщила УНИАН помощник начальника линейного отдела на станции “Львов” по связям с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге Христина Романчук, несчастный случай произошел днем, 14 ноября.

Она рассказала, что в линейный отдел милиции на станции “Стрый” поступило сообщение от дежурного по станции “Стрый” о том, что на перегоне Стрый-Конюхов на регулируемом переезде машинист электропоезда № 808 сообщением “Мукачево – Львов” применил срочное торможение. После подачи звукового сигнала и применения экстренного торможения был смертельно травмирован 9-летний мальчик, житель Стрыйского района.

По ее словам, данный переезд оборудован как звуковой, так и световой сигнализацией и шлагбаумом, однако проигнорировав запрещающие сигналы мальчик, перед приближением поезда, перебежал железнодорожное полотно. Наезда избежать не удалось.