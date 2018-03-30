Детский мор

8 октября этого года распоряжением мэра Яворова Виталия Домашовца в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Причина – неустановленная болезнь, от которой каждый раз умирают маленькие дети. Городской председатель побывал на приеме у министра здравоохранения Украины Юрия Гайдаева. Тот взял «яворовское дело» под личный контроль и приказал в срочном порядке провести служебное расследование причин чрезвычайно высокой детской смертности.

Комиссия, в состав которой вошли ведущие педиатры, инфекционисты, радиологи, реаниматологи и врачи-аналитики, под контролем главного педиатра Львовщины Любомиры Кутневич провела в Яворове и окрестностях не больше суток. Корреспондент УНИАН несколько часов подряд пытался «разговорить» львовских докторов и санитарных врачей. Все, словно сговорившись, уклонялись от комментариев, ссылаясь на «врачебную тайну» или «служебную этику». В областной санэпидемстанции, правда, попробовали «успокоить». Мол, никакой эпидемии в Яворове нет, не верьте львовским «желтым» журналистам.

Даже не дождавшись от коллег полного отчета о проведенном в Яворове служебном расследовании, начальник Главного управления здравоохранения Львовской областной госадминистрации Игорь Герич тоже поставил под сомнение версию эпидемии. По сведениям, которые есть у господина Герича, в Яворове за 10 дней октября действительно умерли трое деток: 2, 7 и 8 октября. Причины смерти разные. В первом случае двухмесячная девочка умерла в результате врожденного изъяна центральной нервной системы, во втором смерть ребенка наступила из-за попадания в дыхательные пути постороннего тела. Лишь третья смерть как-то «подходит» слухам, которые изо всех сил обсуждаются местными обывателями: мальчик умер из-за менингоэнцефалита и менингококтемии.

Еще одно высокопоставленное должностное лицо из областного центра – глава Львовского управления МЧС Петр Василенко назвал введение чрезвычайного состояния в отдельно взятом населенном пункте неправомерным. По словам господина Василенко, подобное решение имеет право принимать уполномоченный государственный орган, то есть МЧС; в данном же случае объективной причины для введения режима ЧП не было.

Корреспондент УНИАН обратился за разъяснениями непосредственно к Виталию Домашовцу.

- У меня постоянно умирают дети от непонятного инфекционного заболевания, - говорит мэр Яворова. – Как, по-вашему, я должен реагировать? Делать вид, будто все идет по плану?!

- До меня дошли слухи, будто причиной детского мора в беседе с министром здравоохранения вы назвали непосредственную близость Яворова к одноименному полигону Западного оперативного командования.

- На приеме у Юрия Гайдаева о Яворивском полигоне я не вспоминал. Только просил министра о создании комиссии для расследования тревожной ситуации, которая сложилась.

- Известны ли вам результаты работы комиссии?

- Предыдущие заключения таковы: дети в возрасте до одного года умирают от заболевания одного из разновидностей менингита, который передается воздушно-капельным путем. Только на протяжении одного года в Яворове и Яворивском районе умерли двенадцать детей; а за эту неделю в Яворове похоронили троих. По одному ребенку диагноз установлен с 100-процентной достоверностью. Еще один ребенок с таким же диагнозом находится на лечении во Львове.

- Откуда же взялось это заболевание?

- Медики говорят однозначно: от человека. То есть, на территории Яворова живет носитель менингококка, - от него и передается инфекция.

- Вы уверены, что в данной ситуации обязательно нужно было вводить режим ЧП?

- Ко мне пришел отец Андрейки (фамилию мальчика я бы не хотел вам называть). Выслушав его, я связался с главным врачом Яворивской больницы, получил от нее информацию. После этого, воспользовавшись предоставленными мне Законом «О местном самоуправлении в Украине» полномочиями, выдал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Он, кстати, не предусматривает ни введения карантина, ни участия милицейских или воинских подразделений в принудительной изоляции населенного пункта от остальной территории Львовщины.

- Тогда в чем заключается его сущность?

- Прежде всего – в обязательности сообщения городским советом каждому жителю Яворова достоверной информации о здоровье детей, - отвечает мэр. – В моем подчинении пять детских садов, поэтому крайне важно, чтобы при первом же проявлении опасных заболеваний ограничить контакты больных со здоровыми детьми и как можно быстрее направлять тех, кто заболел, на консультации и лечение в медицинские лечебно-профилактические учреждения. Любые другие чрезвычайные меры в постановлении №482 от 8 октября не вспоминаются.

Скорее всего, мер Яворова говорил об Андрее Телегее. Мальчику 10 октября исполнился бы ровно год. Как рассказал его отец Юрий Телегей, у ребенка целую неделю держалась высокая температура.

Участковый врач все время успокаивал, мол, у Андрейки просто резались зубки. Когда же мальчик умер, медики начали «путаться в сведениях». Одни говорили, будто причиной стал грипп, другие называли менингит. Эскулапы предлагали Юрию деньги, чтобы он не обращался со своими претензиями в Киев. Им таки удалось отговорить убитого горем отца от привлечения для участия во вскрытии тела экспертов-криминалистов.

- Мы бы непременно спасли Андрейку, - говорит Ю. Телегей. – Если бы знали сразу, что это за инфекция. А они (врачи – авт.) в один голос говорили, будто грипп гуляет в воздухе.

По завершении работы комиссии руководство Львовщины опять назвало опасение яворовского мэра необоснованным.

- За 10 месяцев 2007 года в Яворивском районе родились 1263 ребенка, - сказал УНИАН начальник областного управления здравоохранения Игорь Герич. - Показатель смертности младенцев составляет 5 на тысячу детского населения района, - тогда как показатель детской смертности во Львовской области составляет 9, 2. Как видите, в Яворивском районе смертность даже ниже. Никакой угрозы эпидемии, следовательно, нет, и не было. Это заключение подтвердила районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая заслушивала отчет медицинской комиссии; распоряжение В. Домашовца о чрезвычайной ситуации признано ею необоснованным.

Яворивский район географически близок к Польше. Поскольку в домах жителей Яворивщины свободно принимаются передачи польских телеканалов, люди сопоставили теперешние события с теми, что не так давно имели место в соседнем славянском государстве.

Поставленный же УНИАН вопрос относительно «привязки» детского мора к Яворивскому полигону имеет под собой определенную почву. В 2003 году мне пришлось исследовать вспышку непонятного заболевания, которая произошла вскоре после завершения маневров «Прикарпатье-2003» при участии подразделов итальянской армии. На одном из этапов «игр на свежем воздухе» гости из Аппеннин искусно имитировали ядерный взрыв. Образовались несколько тучек подозрительного цвета, которые двинулись...в нескольких направлениях одновременно. Так, по крайней мере, утверждали люди, которые наблюдали за иностранцами издалека. Потом итальянцы сосредоточенно мыли свои танки какими-то спецрастворами; военнослужащие при этом были одеты в прозрачные комбинезоны со скафандрами. Завершив «санобработку техники», гости быстро переехали к ближайшей железнодорожной станции, «загрузились» на платформы и двинулись к себе на родину.

А вскоре после обучений в селах района стали массово болеть дети. Как и в теперешнем случае, медики изо всех сил отрицали «химические факторы» возникновения непонятных болезней. Все списывали на вирус гриппа и другие возбудители инфекций.

События происходили в первой декаде октября-2003 в селах Вербляни, Коты, Дубровицы, Старичи. С жалобами на недомогание обратились 387 человек, в частности 337 детей школьного и дошкольного возраста. Пятерыхи наиболее «тяжелых» направили во Львовскую областную детскую больницу, остальных развезли по детским санаториям и профилакториям. Родители больных детей устраивали акты неповиновения; ради поддержки общественного порядка иногда приходилось задействовать внутренние войска. Военным в те дни доставалось больше всех. Их обвиняли в желании как можно больше «урвать» из иностранных армий в виде «зеленой» арендной платы.

Общеизвестно, что Яворивский полигон еще в советское время по возможностям проведения военных маневров и характеристикам инфраструктуры не имел равных в Европе. Кроме удачных естественных условий – наличие серьезных препятствий, многочисленных перелесков и сложности рельефа – Яворивский учебный центр имеет развитую сеть автомобильных дорог, он расположен вблизи железнодорожных станций Стрий и Черляны, к тому же до границы с Польшей от него всего лишь 15 километров.

В эти дни, как и четыре года назад, обыватели пытаются вспомнить: куда во время последних военных маневров всплывали «искусственные» тучи?..

Между тем молодые семьи, живущие вблизи наилучшего в Европе военного полигона, подумывают о переезде куда-нибудь в более безопасные места.

В октябре 2003-го бывший глава военного ведомства генерал армии Украины Евгений Марчук настоятельно просил соотечественников не обвинять его подчиненных в заболеваниях жителей сел Яворивского района. Евгений Кириллович признал, что украинские военные несвоевременно провели санитарно-эпидемиологические меры.

В настоящее время о «армейском следе» стремятся вообще не вспоминать. Оно и понятно: регион, перенаселенный во времена СССР людьми в погонах, по определению должен поддерживать реноме как теперешних защитников Отчизны, так и многочисленных отставников, которые не пожелали разъехаться по окончанию службы в советской армии. Разжигание же антиармейских настроений в Украине, не успевшей отойти от острого политического противостояния и досрочных выборов в парламент, угрожает вообще непредсказуемыми последствиями.

К началу 2007 года в семье одного из самых молодых мэров Украины Виталия Домашовца случилось горе: умерла, не успев родиться, дочь. Мог ли после этого Виталий Степанович оставаться безразличным к обращениям земляков, у которых так же неожиданно заболевали и умирали годовалые дети?..

Что же касается вопроса о том, надолго ли у более привычных к детским смертям львовских медиков хватит их теперешнего «профессионального покоя», - он теперь остается открытым.

Олег Базак,Львовская область