В Киеве закрывали станцию метро "Печерская"

Станцию киевского метрополитена "Печерская" (Сырецко-Печерская линия) закрывали на выход и вход в связи с обнаружением предмета, имеющего признаки взрывоопасного.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, уборщица в урне при входе на станцию метро перед стеклянной дверью обнаружила предмет, похожий на взрывоопасное устройство. На место вызвали подразделение взрывотехнической службы.

В милиции отметили, что из-за проверки этого предмета в течение 19 минут поезда курсировали без остановок на этой станции, а в 18.01 станция заработала в обычном режиме.

Между тем обнаруженный подозрительный предмет оказался использованной пиротехнической продукцией, не представляющей опасности.

"Специалисты обнаружили в пакете фрагменты использованной пиротехники (трубочки от фейерверка)", - сообщили в столичном главке.