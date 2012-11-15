На Полтавщине создан Центр экстренной медпомощи

Депутаты Полтавского областного совета приняли решение о создании коммунального предприятия «Полтавский облцентр экстренной медпомощи и медицины катастроф».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решения, принятом на сессии, финансирование центра будет осуществляться за счет областного бюджета.

Горсоветам Полтавы, Кременчуга, Комсомольска, Лубен, Миргорода поручено провести передачу станций скорой помощи, а всем райсоветам области - перевести передачу структурных подразделений станций скорой помощи при центральных районных больницах в совместную собственность территориальной общины области.

«Так, уже с 1 января станции скорой медицинской помощи переподчинят области. Например, в связи с этим у Кременчуга заберут 10% бюджета охраны здоровья (около 20 млн грн) и финансировать «скорую» будет область. В то же время, Центр экстренной медицинской помощи, который создадут в Кременчуге, будет обслуживать несколько районов Полтавской области: Глобинский, Козельщинский, Кобеляцкий, Кременчугский», - сообщил вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник, комментируя решение облсовета.

По словам начальника областного управления здравоохранения Полтавской ОГА Виктора Лысака, в следующем году при формировании бюджета государство планирует обеспечить Центры экстренной медицинской помощи тысячей современных автомобилей скорой помощи.