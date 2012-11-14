Чигирин 10 часов оставался без водоснабжения

В Черкасской области в городе Чигирин вчера, 13 ноября, из-за порыва на магистральном водопроводе город 10 часов оставался без водоснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, порыв чугунной трубы диаметром 220 мм на магистральном водопроводе произошел около 13 часов. Коммунальное предприятие «Чигиринское» при помощи специальной техники установил место порыва, однако котлован постоянно заполняла вода и не давала возможности проводить сварочные работы. Коммунальщики обратились за помощью в МЧС, и спасатели при помощи мотопомпы откачали воду, чем обеспечили проведение необходимого ремонта.

В 23.00 ремонтные работы были завершены, сейчас возобновляется водоснабжение города.