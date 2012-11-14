Черкасчина: тракторист обнаружил 50-килограммовую авиабомбу

В Черкасской области в селе Добрая Маньковского района вчера, 13 ноября, во время пахоты тракторист обнаружил 250-миллиметровую 50-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, во время проведения земляных работ тракторист обратил внимание на странный предмет, который едва был виден из земли. Поняв, что это взрывоопасный предмет, он позвонил по телефону спасателям.

Спасатели идентифицировали находку как 250-миллиметровую авиабомбу времен Второй мировой войны.

В настоящее время обезвреживанием боеприпаса занимаются специалисты пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения УМЧС в Черкасской области.