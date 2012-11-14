В Кременчуге два студента избили пенсионера и украли 100 тыс. грн

В Кременчуге (Полтавская область) двое парней избили пенсионера и забрали у него 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горуправления милиции. По их данным, в начале недели в милицию обратился 71-летний кременчужанин. Он сообщил, что в его дом ворвались двое парней, побили его и забрали 100 тыс. грн.

По словам правоохранителей, в поле их зрения сразу же попал 17-летний парень - родственник пенсионера. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Оказалось, что в последнее время у парня начали появляться очень дорогие вещи. После задержания родственник старика признался в содеянном и сообщил, что разработал план завладения деньгами. В самом ограблении он не участвовал, а договорился об этом с двумя сверстниками - студентами одного из местных вузов.

Позже выяснилось, что преступление парни спланировали поэтапно, также они распределили обязанности. Украденные деньги молодые люди разделили поровну.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Все трое парней в настоящее время арестованы и находятся в изоляторе временного содержания. За содеянное им грозит мера пресечения в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.