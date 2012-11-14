В Крыму 3-летний ребенок погиб из-за игры со спичками

В Белогорском районе Крыма сегодня, 13 ноября, трехлетний мальчик погиб на пожаре, который возник из-за игры детей со спичками.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, инцидент произошел в двухэтажном общежитии в селе Новожиловка.

Пока мать находилась у врача с годовалым ребенком, в квартире, без присмотра взрослых, оставались четверо детей.

Когда загорелись мебель и вещи соседи, почувствовав запах дыма и детские крики, выбили двери.

Дети 7-ми, 5-ти и 2-х лет выбрались из квартиры. По предварительной версии, их 3-летний брат испугавшись огня накрылся одеялом, получил термические ожоги и отравился продуктами горения.

Спасатели потушили пожар меньше, чем за полчаса.