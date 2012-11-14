В Чернигове отметили Международный день слепых

В Чернигове к Международному дню слепых на Красной площади города запустили воздушные шары, стремясь привлечь внимание общественности к проблемам слепых и слабозрячих людей.

Как сообщила УНИАН руководитель проектов общественной организации "Голос родителей" Елена Трубенок, которая выступила организатором акции, на площадь вышли члены общественной организации, ученики школы-интерната для слабозрячих детей, а также неравнодушные представители общественности.

Она подчеркнула, что люди с проблемами зрения имели возможность озвучить свои проблемы, среди которых, – проезд в транспорте или посещение общественных мест. Однако наибольшей проблемой участники акции назвали безразличие окружающих.

"Наша акция не была массовой, однако мы стремились продемонстрировать, что люди с недостатками зрения нуждаются во внимании и поддержке общества", - сказала она.

Кроме того, представители ОО "Голос родителей" посетили Черниговскую специализированную школу-интернат для слабозрячих детей и вручили подарки воспитанникам.

По данным общественной организации, в Черниговской области проживают более 120 детей, которые имеют инвалидность по зрению, в то же время, слабозрячих детей значительно больше.

Справка УНИАН. Международный день слепых отмечается, по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 13 ноября с 1984 года.