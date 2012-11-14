20-летний жених продал почку, чтоб отпраздновать свадьбу

На Львовщине 20-летний парень хотел устроить наилучшую свадьбу для любимой. Выехал на заработки, привез 15 тысяч долларов. Свадьбу сыграли, а через месяц парень умер, сообщает ТСН. И только тогда родные увидели на его теле шрам от удаленной почки. Кому и где юноша ее продал, установить уже было невозможно.

Предотвращать такие случаи, признаются в милиции, сложно. Продавать свои органы украинцы едут в Эквадор, Косово, Азербайджан, и это осложняет расследование. Да и, собственно, об операции «торговцы» почти никому не рассказывают, ведь они получают за это деньги: от 3-х до 15 тысяч долларов за почку, часть печени или костный мозг. Огромная для большинства «продавцов» сумма – в действительности лишь десятая часть реальной стоимости почки.

Почти два с половиной десятка украинцев ежегодно нелегально продают собственные органы. Большинство таких «продавцов» умирают или же становятся инвалидами. Долги, желание быстрых денег, моральные проблемы и обычная лень – именно это побуждает людей делать товар из своих органов. Но если легальная пересадка в хорошей клинике – это всегда почти 100-процентный успех, то нелегальная – прямой путь донора к больнице. Операция же проходит по принципу: главное – получить орган, а не позаботиться о пациенте. «Не думаю, что доноры проходят полное обследование и полный реабилитационный курс», – заметил директор координационного центра трансплантации клеток и органов Руслан Салютин.

gazeta.lviv.ua