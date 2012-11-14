В Малине Житомирской области появилось загадочное существо

В Малине Житомирской области неизвестное существо уничтожило домашних животных на частном дворе.

Как сообщил УНИАН председатель Украинского общества охотников и рыболовов Малинского района Анатолий Прудников, неизвестное существо убивает животных и высасывает их кровь, что может указывать на появление в регионе загадочного существа-кровопийцы — чупакабры.

А.Прудников уточнил, что одного из жителей района — Павла Исаенко — существо едва не сбило с ног на собственном дворе.

"В полночь П.Исаенко услышал, как пищат кроли в клетках. Когда мужчина вышел во двор, мимо него промелькнуло неизвестное существо. Еще у одной жительницы района чупакабра загубила 30 кролей", - отметил А. Прудников.

Председатель Украинского общества охотников и рыболовов Малинского района утверждает, что на тушках погибших животных не было никаких ран, только три небольших точечки, через которые, вероятно, существо и высосало из своих жертв всю кровь. При этом все мертвые животные были сложены в определенном порядке по росту и окрасу.

"Чупакабра уничтожает животных и сортирует тушки своих жертв, складывая их по размеру и окрасу меха", - сказал он.

Председатель охотничьего общества также утверждает, что он сам выезжал смотреть на следы неизвестного зверя. Сначала он и его товарищи-охотники подумали, что речь идет о волке, однако потом эту версию отбросили.

Теперь житомирские охотники намереваются поймать загадочного зверя.

Напомним, что чупакабра - это фантастическое существо, которому приписывают убийства коз, кролей и других домашних животных через обескровливание. Периодически в средствах массовой информации появляются сообщения о таких массовых убийствах домашних животных, а также распространяются свидетельства людей, которые якобы видели само существо. Охотники из разных областей Украины несколько раз устраивали облавы на загадочного зверя, но до этого времени достоверных сведений о его существовании нет.