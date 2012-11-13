Фонд Ахметова презентовал во Львове специализированное оборудование для незрячих людей

Сегодня во Львове, в Национальном университете «Львовская политехника», состоялась презентация тифлотехнического оборудования (принтеры с шрифтом Брайля, расходные материалы, специализированное программное обеспечение), приобретенного для «Ресурсного центра образовательных информационных технологий для лиц с особыми потребностями».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", специализированное оборудование было презентовано в рамках сотрудничества программы «Адресная помощь» фонда и Национального университета «Львовская политехника». Бюджет совместного проекта составляет более 600 тыс. грн.

По словам председателя Львовской областной государственной администрации Михаила Костюка, каждый человек, ребенок, независимо от обстоятельств, должен иметь доступ к образованию и всем сферам жизни и "Украина должна многое сделать для удобства людей с особыми потребностями".

"Сейчас мы зарождаем традиции отношения и заботы об этих гражданах. На этом пути работа «Ресурсного центра» является крайне важной, тем более, что одним из направлений его работы является внедрение инклюзивного образования. Львовская область одной из первых создала классы, где особые дети учатся вместе со всеми другими. Я уверен, что люди с особыми потребностями уникальны, с сильным характером и добрым сердцем. Мы должны создать им все условия для всестороннего развития», - отметил М.Костюк.

Исполнительный директор Львовской областной организации ВОО «Українська спілка інвалідів – УСІ» Оксана Потимко отметила, что ресурсный центр уникален, учитывая одновременное сочетание в нем научных, практических, технических наработок.

«Еще одной уникальной чертой «Ресурсного центра» является внедрение концепции инклюзивного образования незрячих школьников. Знаково, что такие добрые дела, как сегодняшнее событие, способны объединить стороны, небезразличные к проблемам незрячих людей: Благотворительный фонд Р.Ахметова «Развитие Украины» и Национальный университет «Львовская политехника», - убеждена О.Потимко.

В свою очередь руководитель программы «Адресная помощь» Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Виктория Миколаюк отметила, что наряду с системными программами «Развитию Украины» не безразлична судьба инвалидов.

«В рамках программы «Адресная помощь» мы поддерживаем людей с особыми потребностями, в том числе с проблемами зрения. Мы обеспечиваем проведение необходимого лечения, поддерживаем социальные инициативы, в частности, семинары для педагогов специализированных школ-интернатов для слепых детей с привлечением международных экспертов с целью внедрения новых методик обучения в Украине. Сегодня мы передаем специализированное оборудование в «Ресурсный центр», в частности, принтер Индекс Брайль, аналогов которого нет в Украине. С помощью оборудования будет обеспечена возможность печати шрифтом Брайля учебно-дидактических материалов для школьников с проблемами зрения, которые проходят обучение в специализированных и общеобразовательных школах», - сказала В.Миколаюк, подчеркнув, что опыт Львовской области в дальнейшем может быть использован в других регионах Украины.

*** Международный день слепых Всемирная организация здравоохранения назначила на 13 ноября. В этот день в 1745 году родился Валентин Гаюи - французский педагог, основавший целый ряд школ и предприятий для слепых людей в Париже и Санкт-Петербурге. Он стал первым человеком, который создал подобные учреждения, поскольку до 18 века в мире не было ни одной школы для слепых.