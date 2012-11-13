Ушел из жизни старейший украинец, который прожил 112 лет

В селе Поморяны Золочевского района Львовской области, вчера, 12 ноября, похоронили старейшего украинца Петра Лизана, который прожил 112 лет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН поселковый председатель Поморян Петр Жовтанский, П.Лизан родился 12 мая 1900 года на хуторе Загора Золочевского района. Пережил две войны и служил в Китае. В послевоенное время работал в колхозе трактористом. На здоровье особо не жаловался. У сторожила было четверо детей, 10 внуков, 25 правнуков, 3 праправнуков.

П.Лизан последние годы жил у дочери в Зборовском районе Тернопольской области. Оттуда его и привезли в Поморяны похоронить на местном кладбище, где похоронена его жена.

„На кладбище собралось много людей проводить Петра Лизана, его же здесь все знали и уважали, здесь живут его родственники, были люди из соседних сел и представители от власти”, - рассказал поселковый председатель.