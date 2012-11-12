ФК «Шахтер» и БФ «Развитие Украины» подарили дом в Донецке многодетной семье

Футбольный клуб «Шахтер» и Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» подарили дом в Донецке многодетной семье Валерии и Алексея Зарецких, воспитывающих 7 детей (4 из них - приемных).

Как сообщили корреспонденту УНИАН сегодня в пресс-службе ФК «Шахтер», главный тренер футбольного клуба Мирча Луческу совместно с футболистами выделил на его покупку 150 тыс. долларов. Еще 100 тыс. долларов направил фонд «Развитие Украины» - на ремонт и оснащение помещений, а также на обустройство придомовой территории. Этот новый дом располагается в Куйбышевском районе Донецка, общая площадь - 258,2 кв. м, жилая - 140,7 кв. м., есть земельный участок - 6 соток. В доме 6 жилых комнат, подведены все коммуникации.

На церемонии открытия нового дома директор благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий Заболотный отметил, что, «благодаря проекту «Сиротству - нет!» уже более 4 тыс. детей нашли семью, фонд «Развитие Украины» открыл 23 детских дома семейного типа в Украине». «Мы благодарны ФК «Шахтер», который активно поддерживает наш проект, пропагандирует семейные ценности, общается с детьми в учреждениях», - сказал А.Заболотный.

М.Луческу подчеркнул, что «поддержка проекта «Сиротству - нет!» очень важна для «Шахтера». «Поэтому мы с командой приняли решение купить дом для молодой семьи, которая воспитывает приемных детей. Это не единичный жест. Мы не остановимся. «Шахтер» и в дальнейшем будет помогать таким детям, следуя философии нашего президента Р.Ахметова, который первым занялся проблемой сиротства», - заявил главный тренер.

Поздравить новоселов приехали также футболисты «Шахтера» Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Луис Адриано, Алекс Тейшейра и Дуглас Коста.

Справка УНИАН. Детский дом семейного типа семьи Зарецких создан в рамках проекта «Сиротству - нет!», который ФК «Шахтер» поддерживает с 2010 года. В 2012-м донецкий клуб получил европейскую награду за партнерство. Программа «Сиротству - нет!» признана Ассоциацией европейских футбольных клубов «Лучшим социальным проектом в Европе сезона - 2011/12».