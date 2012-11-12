Винниччина: мужчина совершил акт самосожжения

В субботу, 10 ноября, житель города Немиров Винницкой области облился бензином и поджег себя.

Об этом сообщает ТУ МЧС в Винницкой области.

По сообщению, 59-летний мужчина таким образом хотел покончить жизнь самоубийством. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «термические ожоги І-ІІ-ІІІ степени головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей и дыхательных путей».

В настоящее время состояние потерпевшего тяжелое.