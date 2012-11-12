Винниччина: мужчина совершил акт самосожжения
17:40, 12 ноября 2012Новости регионов
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Состояние потерпевшего тяжелое
В субботу, 10 ноября, житель города Немиров Винницкой области облился бензином и поджег себя.
Об этом сообщает ТУ МЧС в Винницкой области.
По сообщению, 59-летний мужчина таким образом хотел покончить жизнь самоубийством. Потерпевший был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с диагнозом «термические ожоги І-ІІ-ІІІ степени головы, лица, грудной клетки, верхних конечностей и дыхательных путей».
В настоящее время состояние потерпевшего тяжелое.
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