В Киеве горело здание детской академии искусств

Спасатели ликвидировали пожар в детской академии искусств в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня в 12.46 в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании Киевской детской академии искусств на проспекте Героев Сталинграда, 10 (Оболонский район).

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что на втором этаже в помещении гардероба возник пожар площадью 10 кв. м.

В 13.28 возгорание было ликвидировано подразделениями МЧС.

Посетители и персонал детской академии искусств были выведены из здания еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.