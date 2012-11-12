В Киеве горело здание детской академии искусств
17:17, 12 ноября 2012Новости регионов
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Погибших и травмированных нет
Спасатели ликвидировали пожар в детской академии искусств в Киеве.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня в 12.46 в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании Киевской детской академии искусств на проспекте Героев Сталинграда, 10 (Оболонский район).
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что на втором этаже в помещении гардероба возник пожар площадью 10 кв. м.
В 13.28 возгорание было ликвидировано подразделениями МЧС.
Посетители и персонал детской академии искусств были выведены из здания еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
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