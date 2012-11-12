В Черновцах отравились 19 учеников гимназии

Прокуратура Черновицкой области взяла на контроль эпидемиологическое расследование по факту заболевания учеников гимназии №1 г. Черновцов острыми кишечными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, в период с 7 по 10 ноября в лечебные учреждения города обратились девять детей и еще десять были выявлены при медицинском осмотре с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит. У трех гимназистов подтверждена дизентерия Зонне.

Установлено, что все заболевшие питались в столовой гимназии.

По результатам проведенного эпидрасследования будет принято решение в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.