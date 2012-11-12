В Днепропетровске мужчина «заминировал» торговый центр

В Днепропетровске установлен и задержан 35-летний мужчина, который 11 ноября после ссоры с женой «заминировал» торговый центр на жилом массиве «Тополь».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленник на милицейскую линию «102» анонимно сообщил о заминировании торгового центра.

Во время обследования из здания немедленно было эвакуировано 600 человек (405 посетителей и 195 работников торгового комплекса). Согласно акту взрыво-технической службы ГУМВД в области, взрывных и других опасных устройств выявлено не было.

Задержанный объяснил, что совершил указанное преступление из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей женой.

По этому факту следственным отделом Бабушкинского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией указанной статьи злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.