Во Львове изъяли свыше 200 ящиков фальсифицированных лекарств

Во Львове, в ходе проверки сети аптек, правоохранители выявили и изъяли поддельные лекарства отечественного и заграничного производства.

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, во Львове, 8 ноября, в ходе проверки аптечных помещений работники милиции изъяли поддельные лекарства отечественного и заграничного производства, всего в количестве свыше 200 ящиков.

По ее словам, оперативники уже установили место изготовления и хранения поддельных медикаментов.

“Сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области разоблачили руководителей и учредителей частного предприятия, которые через сеть аптечных учреждений Львовщины реализовывали фальсифицированные медикаменты. Злоумышленники задержаны. Совместно с прокуратурой Львовской области проводится проверка”, - отметила пресс-секретарь областного управления милиции.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК Украины о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке, пересылке, хранении с целью сбыта лекарственных средств.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, среди подделок, в частности, было большое количество таблеток “Но-шпа”.