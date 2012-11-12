В Конотопе женщина хранила на чердаке 56 кг конопли

В городе Конотоп Сумской области милиция задержала 27-летнюю женщину, хранившую на чердаке собственного дома 56 килограммов конопли.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, удивляло, что хозяйка особо не переживала когда к ней с визитом пришли милиционеры.

"Как объяснила женщина, коноплю вырастила и положила сушить, чтобы защитить следующий урожай картофеля от вредителей,» - комментирует этот случай начальник ОБНОН Сумской области Радий Будзинский.

В отделении милиции задержанная рассказала, что информацию о «чудодейственных» свойствах наркорастения она вычитала в Интернете. Поэтому весной, не задумываясь о последствиях, на собственном огороде за домом высеяла целую плантацию конопли.

Об ответственности за хранение наркосодержащих растений, говорит, что знала, однако, считала, если не для продажи, ответственности можно избежать. А еще, признается, что наркотическим зельем кормила свою козу.

Сегодня милиционеры устанавливают, была ли женщина поставщиком наркосырья наркоманам.

По факту хранения наркотических веществ в особо крупных размерах работники внутренних дел решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины, максимальным наказанием которой для злоумышленницы могут стать восемь лет лишения свободы.