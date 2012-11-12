В Киеве задержаны злоумышленники, взявшие в заложники детей

Прокуратура Днепровского района Киева возбудила уголовное дело относительно трех мужчин, которые проникли в квартиру и требовали от предыдущих владельцев освободить помещение, при этом взяв в заложники двоих 4-летних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Киева.

Комментируя данную ситуацию, прокурор города Анатолий Мельник отметил: «Незаконное лишение детей воли - это тяжелое преступление. Никто не имеет права самовольно удерживать малолетних детей, доводя их до истерики и паники. Эти люди понесут максимальное наказание за такие преступные действия».

Как отметили в пресс-службе, установлено, что утром 5 ноября в дом по ул. Азербайджанской трое мужчин, которые отрекомендовались представителями нового владельца квартиры, проникли в помещение, вытолкали ее жителей за двери, оставив при этом двоих 4-летних детей в квартире и заменили замки на входных дверях.

«Новые владельцы» требовали от родителей собрать вещи и выселиться, потому что в противном случае их дети не смогут покинуть квартиру. Это противостояние длилось до 8 часов вечера, пока мужчин не забрала милиция», - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе также пояснили, что владелица квартиры раньше заключила кредитный договор из ООО «Финансовая компания «Народная ссуда» и в качестве залога предоставила в ипотеку свою четырехкомнатную квартиру.

Впрочем, на протяжении трех последних месяцев она не осуществила платежи по кредиту, и финансовое учреждение в октябре продало квартиру, не учтя то, что в ней проживают малолетние дети.

В интересах детей прокуратура заявила иск в суд о признании недействительным настоящего договора покупки-продажи квартиры.

Представитель прокуратуры примет участие в заседании Днепровского райсуда, где рассматривается гражданский иск новых владельцев о выселении семьи вместе с детьми из квартиры.

Кроме того, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.