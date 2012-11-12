В Шостке изъяли у 31-летнего мужчины 7 кг марихуаны

На Сумщине у 31-летнего жителя Шостки стражи порядка изъяли около 7 килограммов высушенной конопли (марихуаны).

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, работники уголовного розыска во время проведения оперативных мероприятий задержали неоднократно осужденного 31-летнего местного жителя. По данным оперативников, он на протяжении нескольких последних месяцев в арендованном гараже устроил «мини-магазин», в котором сбывал желающим наркотики по оптовой цене.

«Для документирования противоправної деятельности злоумышленника пришлось приложить достаточно много усилий. Сложность заключалась в том, что он тщательным образом конспирировал свою деятельность, периодически изменяя места сбыта наркотического вещества. К тому же, его клиентами были хорошо знакомые наркозависимые. Но стражам порядка удалось задержать продавца «на горячем», - отметил начальник Шосткинского горотдела милиции Александр Емельяненко.

По его информации, во время проведения обыска в арендованном гараже сотрудники милиции нашли и изъяли около 7 килограммов измельченной и высушенной конопли (по предварительным подсчетам, на сумму 70 тыс грен по ценам «черного рынка»), орудия для просеивания, «бульбулятор», стеклянные стаканы и семена конопли.

Во время допроса мужчина рассказал, что стакан марихуаны у него можно было приобрести по цене от 400 до 600 грн в зависимости от величины заказа. А это, по его словам, значительно меньшая сумма, чем брали обычные реализаторы наркотиков. К тому же, о встрече с клиентами он договаривался по телефону и место встречи всегда выбирал сам.

В настоящее время стражи порядка устанавливают источник происхождения марихуаны. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, относительно него уже возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины («незаконный сбыт наркотических веществ»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.