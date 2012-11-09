В Черкассах 8-летний школьник «заминировал» школу

В Черкассах сегодня работники правоохранительных органов нашли 8-летнего школьника, который накануне по телефону «заминировал» школу.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, 7 ноября в оперативно-координационный центр Управления МЧС от неизвестного поступило сообщение о том, что в Черкассах заминирована школа №8. Из помещений школы эвакуировали 367 учеников и 35 представителей администрации.

После детального обследования школы взрывотехники констатировали, что взрывчатки в школе нет, а сообщение по телефону – чья-то глупая шутка.

Работники милиции установили, что сообщение о заминировании осуществил ученик 3-го класса соседней школы. При общении с работниками милиции мальчик объяснил, что хотел пошутить.

Против матери школьника составлен административный протокол по статье 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), а сам мальчик взят на учет в милицию.