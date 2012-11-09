На Херсонщине производили фальсифицированный медицинский спирт

В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов прекратили деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного медицинского спирта, поставлявшегося последне пять месяцев в больницы и аптеки Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой областей и Крыма.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, подпольный цех обустроили трое жителей Херсонской области на территории фермы в одном из поселков Бериславского района.

Они обустроили цех автоматизированной линией разлива спирта в стеклянные флаконы по 100 мл. За час производилось 200-300 бутылок продукции. На производстве работали 10 человек.

В грузовых автомобилях злоумышленники развозили фальсификат в различные области, где оптом реализовывали аптечным складам и больницам.

В помещении цеха милиционеры изъяли около 30 тонн готового для реализации фальсифицированного спирта на сумму более 600 тыс. грн, свыше 4 млн пустых стеклянных флаконов по 100 мл, этикетки, крышки, поддельные сертификаты качества, инструкции по применению спирта, линию по разливу спирта и оборудование на сумму 500 тыс. грн.

Кроме того, в Черкассах на территории оптовой базы было изъято еще 46 тыс. стеклянных флаконов с фальсифицированным медицинским спиртом, которые были оклеены этикетками с надписью «ЭТАНОЛ 96%», а также бухгалтерские документы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).