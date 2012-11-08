Виннитчина: сбежали 20 подростков, совершивших тяжкие преступления

В с. Якушенцы Винницкой области 7 ноября вбежали двадцать воспитанников профессионального училища социальной реабилитации.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

7 ноября в десять часов вечера по спецлинии 102 поступило сообщение от заместителя директора Якушенецкого профессионального училища социальной реабилитации о том, что около 19.30 из этого заведения совершили побег двадцать несовершеннолетних воспитанников. Большинство из беглецов были виновными в совершении тяжких преступлений, но суд освободил их от наказания, применив принудительные меры воспитательного характера.

По сигналу «Тревога» был поднят весь личный состав работников Винницкого райотдела милиции. Стражи порядка ночью обследовали прилегающую территорию воспитательного заведения, лесные, дачные массивы, развлекательные заведения на объездной дороге города Винницы. На улицах города Винницы в микрорайоне «Вишенка» милиции удалось найти 17 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Пятерых ребят милиционеры нашли на трассе в тот момент, когда они вышли из лесного массива, расположенного неподалеку от воспитательного заведения.

Поиски еще троих несовершеннолетних беглецов продолжаются.