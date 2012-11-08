Тернопольщина: в селе обнаружили 5 минометных мин

В Тернопольской области в селе Грабовец Тернопольского района обнаружили 5 взрывоопасных предметов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, предметы, похожие на артснаряды, обнаружил вчера местный житель.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС Украины в Тернопольской области, которые прибыли на вызов, обнаружили 5 минометных мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны..

Сегодня работы по обследования территории будут продолжены, после чего все мины будут изъяты и обезвредили.

В целом с начала 2012 года на территории области обнаружено 1 тыс. 175 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.