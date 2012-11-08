Водоснабжение Геническа восстановлено

Водоснабжение райцентра Геническ в Херсонской области, которое было отключено 6 ноября из-за долгов за электроэнергию, восстановлено.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель коммунального предприятия "Геническое ПУВКХ" Петр Малеваный, вчера, 7 ноября, после 15.00 в Геническе начались работы по возобновлению водоснабжения города.

"7 ноября, в 14:30 мы предоставили в РЭС гарантийное письмо о реструктуризации задолженности, перечислили деньги за повторное подключение (562 грн) и обязались оплатить штраф. И в 15.00 на скважины начала подаваться электроэнергия", - сообщил П.Малеваный.

Он также отметил, что "это обычная процедура, которую мы проходим каждый месяц и всегда рассчитываемся за электроэнергию. Почему РЭС вдруг решил отключить наши скважины, для меня непонятно".

В то же время, по словам начальника водного хозяйства, ситуация продолжает оставаться напряженной и если депутаты горсовета не выделять деньги Геническому ПУВКХ для погашения разницы в тарифах для населения, предприятие ждут очередные долги и повторные отключения.

П.Малеваный подчеркнул, что Геническая райгосадминистрация не имеет отношения к возобновлению водообеспечения Геническа.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 ноября Райцентр Геническ в Херсонской области был отключен от водоснабжения из-за долгов местного горводоканала перед энергетиками. По данным мэрии, задолженность коммунального предприятия за потребленную электроэнергию составляет 107,4 тыс. грн.

Мэр города Александр Пинаев обратился к жителям, объяснив, что в сложившейся ситуации виновато большинство в городском совете. По его словам, исполкомом горсовета обеспечил поступление 1,2 млн грн в городской бюджет, однако "больше четырех месяцев депутаты городского совета по указанию руководства Генической райгосадминистрации противоправно не принимают решение о распределении этих средств" в том числе для обеспечения работы предприятия водоснабжения.

Заместитель председателя РГА Андрей Евстратов назвал заявление А.Пинаева абсурдным.

"Я разговаривал с новым начальником РЭС. Тот сообщил, что Пинаев, зная об угрозе отключения, даже не связывался с ним. И подвижек в расчете за электроэнергию не видно. Такой мэр не имеет право руководить городом", - сообщил А.Евстратов.

А.Евстратов также сообщил, что глава РГА Сейтумер Ниметуллаев связался с председателем правления "Херсоноблэнерго" Игорем Сафроновым и договорился о возобновлении энергообеспечения городских скважин.

