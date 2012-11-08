Черниговщина: выявлено и обезврежено 28 боеприпасов

В черниговской области выявлено и обезврежено 28 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

На открытой территории невдалеке от пгт Талалаевка в урочище "Сенное" 6 ноября искатели металлолома выявили 5 артиллерийских снарядов калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны.

7 ноября группа пиротехнических работ Территориального управления МЧС Украины в области во время обследования прилегающей территории дополнительно выявила 11 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 4 артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 3 минометных мины калибра 50 мм и 5 минометных мин калибра 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Вчера все взрывоопасные предметы были уничтожены.