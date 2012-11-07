Киев: за взятку задержан терапевт поликлиники метрополитена
16:48, 07 ноября 2012Новости регионов
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При получении 700 грн. взятки
В столице за взяточничество задержан терапевт поликлиники Киевского метрополитена.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.
По данным правоохранителей, врач был задержано при получении 700 грн. взятки.
Кроме того, зафиксировано еще несколько подобных случаев, когда эта работница медучреждения требовала деньги от работников метрополитена за предоставление им справки о прохождении медицинского осмотра.
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