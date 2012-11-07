Киев: за взятку задержан терапевт поликлиники метрополитена

В столице за взяточничество задержан терапевт поликлиники Киевского метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Киеве.

По данным правоохранителей, врач был задержано при получении 700 грн. взятки.

Кроме того, зафиксировано еще несколько подобных случаев, когда эта работница медучреждения требовала деньги от работников метрополитена за предоставление им справки о прохождении медицинского осмотра.