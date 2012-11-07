На Буковине автобус столкнулся с поездом

Во вторник, 6 ноября, в 17:50 в селе Испас Вижницкого района на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона «Испас – Вашкивцы» Львовской железной дороги пригородный поезд № 652 сообщением «Вижница – Черновцы» столкнулся с грузопассажирским автобусом марки Volkswagen.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в результате аварии водитель автобуса – житель с. Соколовка Косивского района Ивано-Франковской области, 1983 г.р. госпитализирован в Вижницкую центральную районную больницу. Движение транспорта на железнодорожном участке и на автодороге не прекращалось.