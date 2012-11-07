На Закарпатье из-за оползня поврежден жилой дом

В Закарпатской области произошел оползень в селе Канора Воловецкого района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате оползня повреждена несущая стена частного жилого дома, где проживали два человека.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной оползня является переувлажнение почвы в результате дождей.

На данное время люди, проживавшие в доме, временно отселены к родственникам, решается вопрос о месте их дальнейшего проживания.