На Закарпатье из-за оползня поврежден жилой дом
13:13, 07 ноября 2012Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет
В Закарпатской области произошел оползень в селе Канора Воловецкого района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в результате оползня повреждена несущая стена частного жилого дома, где проживали два человека.
Погибших и пострадавших нет.
Предварительной причиной оползня является переувлажнение почвы в результате дождей.
На данное время люди, проживавшие в доме, временно отселены к родственникам, решается вопрос о месте их дальнейшего проживания.
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