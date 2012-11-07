Дети попали в реанимацию из-за отравы для моли

В Крыму четверо человек, среди которых двое — подростки, попали в больницу, отравившись испарениями от картофеля, обработанного средством от моли.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, пострадавшие (жители села Пушкино) поступили в медучреждение 6 ноября.

"Хозяева занесли в дом картофель обработанный средством от моли, в результате чего получили отравление от испарения химикатов", - рассказали в МЧС.

Трое пострадавших: 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и 44-летняя женщина, - находятся в реанимационном отделении больница, 48-летний мужчина - в терапевтическом.