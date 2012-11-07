В Черновцах во время пожара погиб 4-летний мальчик

В Черновцах во время пожара в квартире погиб 4-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТУ МЧС в Черновицкой области, пожар возник в частном жилом доме. На момент возникновения пожара в доме находился сам ребенок.

Через некоторое время с работы вернулась мать, которая увидела последствия пожара. Она смогла зайти в помещение и вынесла сына на улицу.

Медики, прибывшие на место происшествия, помочь ребенку уже не смогли.