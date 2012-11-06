В Ривне нетрезвый водитель на переходе сбил женщину

В Ривне нетрезвый водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину - офицера милиции.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 ноября на ул. Степана Бандеры.

В момент ДТП старший инспектор по работе с населением и общественными формированиями горотдела внутренних дел находилась на службе по охране общественного порядка в форменной одежде, без табельного огнестрельного оружия.

Иномарка сбила женщину, когда она пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе.

Водитель иномарки, сбившей женщину-милиционера, скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан работниками милиции.

По данным правоохранителей, им оказался 38-летний житель города Ривне, частный предприниматель Александр. В крови задержанного оказалась значительная доза алкоголя.

Пострадала Наталия Н. с диагнозом «ушиб коленного сустава и грудной клетки» была доставлена в больницу, а после предоставления медицинской помощи покинула медицинское заведение. Пострадавшая женщина воспитывает трехлетнего ребенка.

Автомобиль нарушителя правил дорожного движения отправлен на штрафплощадку ГАИ.

Правоохранители составили админпротоколы о ДТП по ст. 130 и 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и неповиновение работникам милиции).