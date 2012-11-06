Хозяин обнаружил в колодце женщину

В Черкасской области в городе Золотоноша вчера в 9 часов утра хозяина при попытке набрать воды обнаружил на дне собственного колодца женщину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, в службу гражданской защиты Золотоношского района поступило сообщение с улицы Новоселовской в Золотоноше, что на дне колодца находится женщина. Для спасения женщины на место происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части.

Спустившись к потерпевшей на 15-метровую глубину, спасатели обвязали ее специальными веревками, после чего подняли на поверхность, где передали в руки врачей бригады скорой помощи.

Потерпевшая с общим переохлаждением и переломами обеих ног была срочно госпитализирована в Золотоношскую райбольницу. По данным врачей угрозы для жизни потерпевшей нет.

По предварительной информации, 38-летняя женщина, которая ранее проходила лечение в Смелянский больнице для психически больных людей, прыгнула в колодец рано утром 5 ноября, пытаясь покончить жизнь самоубийством.