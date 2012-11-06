Двое учеников 8-го класса отравились алкоголем, один из них умер

3 ноября в селе Елизаветка Катеринопольского района ученики 8-го класса (1998 и 1999 г.р.) Елизаветской общеобразовательной школы отравились неизвестным веществом, вероятно, суррогатным алкоголем.

Как говорится в официальном сообщении Территориального управления МЧС в Черкасской области, 5 ноября дети были госпитализированы в реанимационное отделение Черкасской детской областной больницы.

Несмотря на усилия медиков, один из потерпевших - 14-летний подросток - умер. Второй ребенок был срочно транспортирован в национальную детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киев.

По данным МЧС, состояние здоровья потерпевшего в настоящее время тяжелое.